Carola Puddu | chi è la ballerina di Amici 21

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 11 ottobre 2021)è una danzatrice classica originaria della Sardegna, con una formazione classica di primo livello. A settembre 2021 entra nella scuola di, diventando una delle allieve seguite in prima persona dall’insegnante di ballo Alessandra Celentano. Conosciamola meglio con una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia dinasce a Cagliari nel 2001. All’età di 9 anni insieme alla famiglia vola a Parigi, dove supera l’esame per entrare nella Scuola di danza dell’Opera di Parigi, la scuola che forma i futuri ballerini del Balletto dell’Opera. È la prima ragazza sarda a riuscirci, e per lei questo è motivo di grande orgoglio. La sua esperienza a Parigi si interrompe nel 2018, quando scopre un brutto infortunio al ginocchio. Lo stop ...