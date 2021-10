Camera di commercio di Napoli, via al progetto luci di Natale. Il Babbo Natale gigante in piazza Municipio (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Illuminiamo Napoli, per un Natale che sia un segno di ripartenza e rinascita dopo quasi due anni di buio dell’economia e della socialità”. Con queste parole il presidente della Camera di commercio di Napoli Ciro Fiola, ha aperto l’incontro per presentare il progetto di illuminazione della città in occasione delle festività natalizie. “Abbiamo approvato un progetto per illuminare quasi 140 chilometri di strade e 36 piazze di Napoli – ha aggiunto – e dalla prima settimana di novembre saremo pronti ad accendere le luci. Siamo in linea con le grandi capitali europee che fanno brillare le luminarie natalizie da novembre fino a dopo l’Epifania”. Fiola ha spiegato la filosofia del progetto e i tempi di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Illuminiamo, per unche sia un segno di ripartenza e rinascita dopo quasi due anni di buio dell’economia e della socialità”. Con queste parole il presidente delladidiCiro Fiola, ha aperto l’incontro per presentare ildi illuminazione della città in occasione delle festività natalizie. “Abbiamo approvato unper illuminare quasi 140 chilometri di strade e 36 piazze di– ha aggiunto – e dalla prima settimana di novembre saremo pronti ad accendere le. Siamo in linea con le grandi capitali europee che fanno brillare le luminarie natalizie da novembre fino a dopo l’Epifania”. Fiola ha spiegato la filosofia dele i tempi di ...

