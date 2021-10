Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio ferito gravemente a colpi di pistola: agguato al broker della droga milanese (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buccinasco, sparatoria in via della Costituzione. Paolo Salvaggio, 60 anni, già coinvolto in diverse operazioni antidroga, ferito alla testa, al volto e alla spalla: ricoverato in arresto cardiaco all’Humanitas Leggi su corriere (Di lunedì 11 ottobre 2021), sparatoria in via, 60 anni, già coinvolto in diverse operazioni antialla testa, al volto e alla spalla: ricoverato in arresto cardiaco all’Humanitas

