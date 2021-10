Billie Jean King è l’altra faccia del tennis, l’anti-Open di Agassi (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sapevo difendermi” scrive a un certo punto Billie Jean King e questo poteva essere un bel titolo alternativo per la sua autobiografia, “Tutto in gioco”, pubblicata dalla Nave di Teseo. A noi di una certa età, ma non solo, il nome di Billie Jean King porta subito alla “battaglia dei sessi” con Bobbie Riggs. La sfida, vittoriosa per lei, del 1973 a Las Vegas, che fece epoca, scalpore, e fu vista da 30 mila persone sul campo e da 90 milioni in televisione. Billie Jean King non è stata solo la protagonista di una rivoluzione umana e culturale, è stata una grande tennista, un’atleta straordinaria che ha lasciato un segno nello sport. Una donna determinata che ha ottenuto quello che voleva, fin da quando osservò Althea ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Sapevo difendermi” scrive a un certo puntoe questo poteva essere un bel titolo alternativo per la sua autobiografia, “Tutto in gioco”, pubblicata dalla Nave di Teseo. A noi di una certa età, ma non solo, il nome diporta subito alla “battaglia dei sessi” con Bobbie Riggs. La sfida, vittoriosa per lei, del 1973 a Las Vegas, che fece epoca, scalpore, e fu vista da 30 mila persone sul campo e da 90 milioni in televisione.non è stata solo la protagonista di una rivoluzione umana e culturale, è stata una grandeta, un’atleta straordinaria che ha lasciato un segno nello sport. Una donna determinata che ha ottenuto quello che voleva, fin da quando osservò Althea ...

