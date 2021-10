Barella | ' Stankovic l' idolo | alla Viola il gol più bello E Brozo come spalla'

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Lo spassoso rapporto convic, l'e quella reteFiorentina. Reduce dprodezza in Nations contro il Belgio, Nicolò Duracellha risposto ad alcune domande dei tifosi ...

Lo spassoso rapporto con Brozovic, l'idoloe quella rete alla Fiorentina. Reduce dalla prodezza in Nations contro il Belgio, Nicolò Duracellha risposto ad alcune domande dei tifosi nerazzurri attraverso il profilo Instagram ...Filo diretto con i tifosi, tramite il profilo Instagram dell' Inter Nicolò" fresco di gol con la Nazionale azzurra nel successo contro il Belgio in Nations League " ...idoli era Dejan,...Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha risposto alle domande dei fan nel corso di una diretta social sulla pagina Instagram ufficiale del club nerazzurro: di seguito le sue parole.IL GOL PIÙ BE ...Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella, ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui canali social del club nerazzurro ...