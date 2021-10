(Di lunedì 11 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– “Questa mattina, su delega del Presidente Giuseppe Conte, ho incontrato il sindaco diCarloin vista del voto alo, che non è solo amministrativo ma che per noi assume soprattutto un alto significato politico“. E’ quanto afferma in una nota il senatoreno delAgostino Santillo, che annuncia di averto un’programmatica con, esponente di Pd sostenuto dal centrosinistra, che domenica e lunedì sfiderà alo il candidato sindaco di Lega e centrodestra Gianpiero Zinzi. Un’, spiega Santillo, vicepresidente del Gruppo M5S al Senato, “che ha ...

Advertising

anteprima24 : ** #Ballottaggi a ##Caserta, Movimento Cinque Stelle sigla intesa con #Marino ** - Virus1979C : #Ballottaggi, A #Caserta accordo pd m5s. Marino si è impegnato a recepire, all'interno del proprio programma ammini… - PolicyMaker_mag : Al voto per i ballottaggi città di primaria grandezza, tra cui: tre capoluoghi di Regione – Roma, Torino e Trieste… - mattinodinapoli : Ballottaggi, a Caserta il M5s sigla l'intesa a sostegno del sindaco Pd Marino - loris30999 : RT @SBidimedia: #Elezionicomunali2021 - BALLOTTAGGI E SARDEGNA, I PRONOSTICI DI BIDIMEDIA: ??Roma Csx ??Torino Csx ??Trieste Cdx ??Savona Csx… -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggi Caserta

Sky Tg24

...clan dei casalesi È reato che viene contestato alle 63 persone tra le province di Napolie ...aperti dalle 7 alle 22 ieri sera alle 22 l'affluenza era stata del 44 1% gli eventuali...Domenica prossima, infatti, ci sono ie Gaetano Manfredi è corteggiato in queste ore dai vertici nazionali del Pd per dare una mano. Non solo nella vicinama anche nella difficile ...«Questa mattina, su delega del Presidente Giuseppe Conte, ho incontrato il sindaco di Caserta Carlo Marino in vista del voto al ballottaggio, che ...Ai ballottaggi città di primaria grandezza, tra cui: tre capoluoghi di Regione - Roma, Torino e Trieste e sei capoluoghi di provincia ...