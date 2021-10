ASCOLTITV 10 OTTOBRE 2021 | VINCE SPAGNA-FRANCIA 22 | 9% | SCHERZI A PARTE 15 | 2% | FAZIO 11 | 5%+9 | 7% | BOTTO ITALIA-BELGIO 34 | 6% | MELAVERDE 18 | 3% | DOMENICA IN 16 | 6%

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 11 ottobre 2021) ASCOLTI TV 10· Cumulati giornalieri per gruppo R A I 24 – 4161 38.45 PT – 10057 42.11 M E D I A S E T 24 – 3114 28.78 PT – 7582 31.75 Tg1 ore 8 – 1249 23.28InFamiglia – 588 17.00 + 1532 22.24Paese che Vai – non in ondaA Sua Immagine – 1556 16.14S. Messa del Papa – 1458 17.65Angelus – 1979 18.27Linea Verde – 2914 21.10Tg1 – 4668 28.54In – 2604 16.60Rai Sport (netto) – 4248 27.22– 5497 34.61Da Noi a Ruota Libera (17.08) – 2540 18.09L’Eredità WE – 2944 17.83L’Eredità WE – 3907 20.11Tg1 – 5025 22.92Rai Sport – 4511 19.90– 5416 22.90 2938 21.37 527 19.79 3297 25.28Speciale Tg1 + Rai News – 567 5.04 + 265 4.24 Tg5 ore 8 – 1134 19.76Maria Maddalena – 693 9.43S. Messa del Papa – ...