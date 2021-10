Argentina, Messi e Lautaro mettono ko l'Uruguay. Frena il Brasile (Di lunedì 11 ottobre 2021) Rientro super per Lautaro Martinez che, dopo l'infortunio muscolare che l'ha costretto al forfait contro il Paraguay, trascina l'Argentina nel 3 - 0 del Monumental contro l'Uruguay nel match di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Rientro super perMartinez che, dopo l'infortunio muscolare che l'ha costretto al forfait contro il Paraguay, trascina l'nel 3 - 0 del Monumental contro l'nel match di ...

Advertising

record_mexico : ¡¡MESSI!! ¡¡MESSI!! ¡¡GOOOOOOOL DEL 10!! ¡¡GOOOOOOOL DE LIONEL MESSI!! ¡ARGENTINA YA LE PEGA A URUGUAY! ????… - RoyNemer : Lionel Messi, Angel Di Maria and Leandro Paredes have landed in Argentina. - reason_with_mee : RT @infosfcb: ¡Full-time! 3 – Argentina 0 – Uruguay Goal Scorers: ??Lionel Messi ??Rodrigo de Paul ??Lautaro Martinez Assist Providers: ??… - ilcirotano : Messi e Lautaro show: Uruguay domato, l'Argentina vola. Ed è staffetta interista - - karnikakapoor1 : WC Qualifier: Messi's Argentina Thrash Uruguay, Colombia Draw vs Brazil -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Messi Argentina, Messi e Lautaro mettono ko l'Uruguay. Frena il Brasile ... dopo l'infortunio muscolare che l'ha costretto al forfait contro il Paraguay, trascina l'Argentina ... Ad aprire i giochi, invece, è il solito Leo Messi. La squadra di Scaloni sale così a 22 punti, ...

Qualificazioni Mondiali 2022, l'Argentina travolge l'Uruguay: in gol Lautaro Tutto facile per l'Argentina di Scaloni che vince e stavolta lo fa nello scontro diretto contro l'Uruguay nel maxi ...riparte nel migliore dei modi e conquista tre punti che permettono a Messi e ...

Paraguay-Argentina, invasione di campo per un selfie con Messi Sky Sport Argentina, gol e spettacolo: Uruguay battuto 3-0. Lautaro torna dal 1' e segna Dopo aver saltato la gara col Paraguay, il Toro torna in campo dal 1' e va in gol nella gara vinta dall'Albiceleste contro l'Uruguay ...

Il Brasile perde i primi punti in classifica È finita una serie di nove successi consecutivi per il Brasile, fermato sullo 0-0 dalla Colombia nelle decima partita delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. A Barranquilla i Verdeoro, con ...

... dopo l'infortunio muscolare che l'ha costretto al forfait contro il Paraguay, trascina l'... Ad aprire i giochi, invece, è il solito Leo. La squadra di Scaloni sale così a 22 punti, ...Tutto facile per l'di Scaloni che vince e stavolta lo fa nello scontro diretto contro l'Uruguay nel maxi ...riparte nel migliore dei modi e conquista tre punti che permettono ae ...Dopo aver saltato la gara col Paraguay, il Toro torna in campo dal 1' e va in gol nella gara vinta dall'Albiceleste contro l'Uruguay ...È finita una serie di nove successi consecutivi per il Brasile, fermato sullo 0-0 dalla Colombia nelle decima partita delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. A Barranquilla i Verdeoro, con ...