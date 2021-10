Anche il ritorno in campo di Ounas non è lontano: spunta la data del suo rientro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti sta per tornare ad abbracciare tanti calciatori che, per impegni in nazionale o peggio per infortuni, non si sono allenati con lui in questi giorni. Dopo Stanislav Lobotka, infatti, parrebbe essere vicino al ritorno in campo col Napoli Anche l'esterno algerino Adam Ounas. "Bisognerà attendere la gara di Roma del prossimo 24 novembre per rivedere Ounas, fermo ai box dal prepartita di Fiorentina-Napoli a causa di un'infrazione di primo grado al retto femorale", questo quanto scrive il quotidiano. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Luciano Spalletti sta per tornare ad abbracciare tanti calciatori che, per impegni in nazionale o peggio per infortuni, non si sono allenati con lui in questi giorni. Dopo Stanislav Lobotka, infatti, parrebbe essere vicino alincol Napolil'esterno algerino Adam. "Bisognerà attendere la gara di Roma del prossimo 24 novembre per rivedere, fermo ai box dal prepartita di Fiorentina-Napoli a causa di un'infrazione di primo grado al retto femorale", questo quanto scrive il quotidiano.

Advertising

WeCinema : Torna #ClintEastwood in veste di attore, regista e produttore di '#CryMacho - Ritorno a casa'. ?? Il film è ispira… - IlContiAndrea : Il ritorno di #Adele potrebbe essere segnato da un mega evento televisivo per presentare il suo nuovo album “30”. I… - Spazio_Napoli : Anche il ritorno in campo di Ounas non è lontano: spunta la data del suo rientro - gilnar76 : Anche il ritorno in campo di Ounas non è lontano: spunta la data del suo rientro #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - xsempresarai : Il ritorno di Pippo per Pro-Loco di Sant'Agata Bolognese! ?? Cmq amore BONO anche stamattina, ma come fai..?? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Anche ritorno Cosa sapere se vuoi organizzare un viaggio in Giordania ... e con la possibilità di sottoporsi più alla quarantena al ritorno in Italia se si è in possesso ... ma sarà anche l'occasione per discutere circa le strategie da adottare nella promozione turistica del ...

Verratti: 'Ancora pochi anni da professionista. Resterò sempre a Parigi' ...calciatore del Paris Saint - Germain ha di fatto chiuso per sempre le porte ad un possibile ritorno ...!1) MESSI - Un passaggio anche sull'ultimo arrivato in casa parigina, Lionel Messi: "La vita mi ha ...

Daniele Mencarelli: “Ogni viaggio deve prevedere un ritorno, anche in letteratura” Il Libraio RAMSEY, IDEA NEWCASTLE In estate aveva scelto di rimanere a Torino per provare a convincere Allegri, ora Aaron Ramsey sta iniziando a valutare anche un ritorno in Premier League.

Beautiful, anticipazioni americane: un ritorno metterà in crisi il rapporto tra Hope e Liam Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful: un ritorno metterà in crisi il rapporto tra Hope e Liam?

... e con la possibilità di sottoporsi più alla quarantena alin Italia se si è in possesso ... ma saràl'occasione per discutere circa le strategie da adottare nella promozione turistica del ......calciatore del Paris Saint - Germain ha di fatto chiuso per sempre le porte ad un possibile...!1) MESSI - Un passaggiosull'ultimo arrivato in casa parigina, Lionel Messi: "La vita mi ha ...In estate aveva scelto di rimanere a Torino per provare a convincere Allegri, ora Aaron Ramsey sta iniziando a valutare anche un ritorno in Premier League.Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful: un ritorno metterà in crisi il rapporto tra Hope e Liam?