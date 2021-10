Amici 21, Flaza nella bufera: la cantante rischia grosso (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ad Amici 21, Flaza e la sua maglia sono i serio pericolo. Il suo atteggiamento a lezione non viene apprezzato dai professori e neanche dai compagni. Arriva il provvedimento disciplinare. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ad21,e la sua maglia sono i serio pericolo. Il suo atteggiamento a lezione non viene apprezzato dai professori e neanche dai compagni. Arriva il provvedimento disciplinare. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTA… - 3lliemm : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… - _SofiaL7_ : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… - hemmselss : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… - anxrtu : RT @trash_italiano: MARIA CHE ANNULLA LETTERALMENTE TUTTA LA PUNTATA DI AMICI PUR DI MANDARE IN ONDA LA VERSIONE INTEGRALE DELL'ASFALTAMENT… -