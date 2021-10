Amedeo Goria e la fidanzata Vera Miales: la storia d’amore e le voci sulla presunta gravidanza della modella (Di lunedì 11 ottobre 2021) Amedeo Goria e Vera Miales sono fidanzati ormai da diversi mesi e la loro storia d’amore è una delle più chiacchierate della tv. Il giornalista, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, ha intrecciato una relazione con la giovane modella moldava che presto potrebbe renderlo padre. Ma oltre alle voci legate alla presunta gravidanza, c’è ancora molto da scoprire sulla coppia. Amedeo Goria e Vera Miales fidanzati Amedeo Goria e Vera Miales hanno intrecciato una storia d’amore che dura ormai da diversi mesi. Era ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021)sono fidanzati ormai da diversi mesi e la loroè una delle più chiacchieratetv. Il giornalista, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, ha intrecciato una relazione con la giovane momoldava che presto potrebbe renderlo padre. Ma oltre allelegate alla, c’è ancora molto da scoprirecoppia.fidanzatihanno intrecciato unache dura ormai da diversi mesi. Era ...

