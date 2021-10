Vlahovic | altro indizio che lo allontana subito da Firenze

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dusanha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione. L’attaccante viola classe 2000 ha deciso di non rinnovare il contratto con la Fiorentina, incrementando l’interesse delle big europee, soprattutto da parte della Juventus.Fiorentina calciomercato Vincenzo Italiano, intervistato dal “Corriere dello Sport” ha parlato sia della sua Fiorentina che del futuro di. Di seguito le sue parole: “Ha ancora due anni di contratto, darà tutto per la Fiorentina e spero che queste voci non interferiscano problemi extracalcistici. Parlare adesso di come sostituirlo ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo”. LEGGI ANCHE: Inter, un difensore italiano nel mirino: i dettagli! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.