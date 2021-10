"Serve un nuovo federatore". Formigoni, i tre errori che hanno condannato il centrodestra alla sconfitta elettorale (Di domenica 10 ottobre 2021) Guardiamo alle elezioni amministrative di domenica scorsa per capire di più un risultato che ha del clamoroso, in negativo, per il centrodestra, e lo facciamo esaminando quello che è successo nelle 5 città su cui si è concentrata l'attenzione pressocchè esclusiva dei grandi media: Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino. Bene, se torniamo a sei mesi fa quasi tutti i sondaggi davano vincente il centrodestra, salvo che a Bologna. Cosa è successo? Sono intervenuti, a mio parere, alcuni grossolani errori dei dirigenti del suddetto centrodestra: 1) La scelta dei candidati si è orientata esclusivamente su personaggi non politici, il centrodestra ha fatto propria la tattica dei grillini, già ripudiata dagli stessi, lanciando una 'fatwa' contro tutti coloro che avessero già una esperienza politica, rivelando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Guardiamo alle elezioni amministrative di domenica scorsa per capire di più un risultato che ha del clamoroso, in negativo, per il, e lo facciamo esaminando quello che è successo nelle 5 città su cui si è concentrata l'attenzione pressocchè esclusiva dei grandi media: Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino. Bene, se torniamo a sei mesi fa quasi tutti i sondaggi davano vincente il, salvo che a Bologna. Cosa è successo? Sono intervenuti, a mio parere, alcuni grossolanidei dirigenti del suddetto: 1) La scelta dei candidati si è orientata esclusivamente su personaggi non politici, ilha fatto propria la tattica dei grillini, già ripudiata dagli stessi, lanciando una 'fatwa' contro tutti coloro che avessero già una esperienza politica, rivelando ...

Advertising

capuanogio : #Donnarumma fischiato per 90 minuti non è stato un bello spettacolo, ma scandalizzarsi non serve: veniva contestato… - Eurosport_IT : Serve un nuovo aggettivo per @sonnycolbrelli, perché noi li abbiamo finiti ???? #Colbrelli | #ParisRoubaix |… - RaffaelePizzati : RT @OcchettaF: +++”5 domande a @elenabonetti Ministra per le pari opportunità e la famiglia ??Giovani e politica ??Le politiche per la famigl… - 24emilia : Area Mab Unesco sull’Appennino reggiano: serve un nuovo patto tra istituzioni | 24Emilia - prendoipali : @akatiamotroppo @t22vittoriaa_ @Aka7evenreal Sto a morì tutto con il cellulare rotto stiamo e ce ne serve uno nuovo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serve nuovo Diretta/ Latina Picerno (risultato 2 - 0) streaming tv: a segno Teraschi e Jefferson! di Stefano Belli} DIRETTA/ Monopoli Campobasso (risultato 1 - 2) streaming tv: rossoblù di nuovo ... numeri certo a cui serve porre rimedio. Statistiche di poco migliori per il Picerno, che invece è ...

Area Mab Unesco sull'Appennino reggiano: serve un nuovo patto tra istituzioni Collaborazione, sostenibilità, valorizzazione del territorio, rispetto delle identità: sono queste le parole che hanno dominato il summit promosso da Confcooperative a Busana per approfondire le ...

Il cinema italiano riparte. Ecco cosa serve per farlo crescere di nuovo Formiche.net di Stefano Belli} DIRETTA/ Monopoli Campobasso (risultato 1 - 2) streaming tv: rossoblù di... numeri certo a cuiporre rimedio. Statistiche di poco migliori per il Picerno, che invece è ...Collaborazione, sostenibilità, valorizzazione del territorio, rispetto delle identità: sono queste le parole che hanno dominato il summit promosso da Confcooperative a Busana per approfondire le ...