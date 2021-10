Serie A, è la magia di tacco targata Lorenzo Pellegrini il gol più bello del mese di settembre. Il video (Di domenica 10 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, la Serie A ha annunciato che il gol più bello messo a segno nel mese di settembre è quello di Lorenzo Pellegrini (Roma) contro il Verona. Un colpo di tacco al volo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Di seguito il filmato. Il gol più bello del mese lo avete scelto voi! È la magia di tacco di @LorePelle7 Presented by @cryptocom #SerieATIM#WeAreCalcio @OfficialASRoma pic.twitter.com/0D9139Vb5M — Lega Serie A (@SerieA) October 10, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 ottobre 2021) Tramite i propri canali ufficiali, laA ha annunciato che il gol piùmesso a segno neldiè quello di(Roma) contro il Verona. Un colpo dial volo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Di seguito il filmato. Il gol piùdello avete scelto voi! È ladidi @LorePelle7 Presented by @cryptocom #ATIM#WeAreCalcio @OfficialASRoma pic.twitter.com/0D9139Vb5M — LegaA (@A) October 10, 2021 Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

