Se c’è un alunno positivo al covid niente quarantena per tutta la classe: ci saranno i tamponi. In arrivo il piano anti-DaD (Di domenica 10 ottobre 2021) E' già nell'aria da alcune settimane, adesso sembra proprio che si avvicina il momento in cui cambieranno le regole per la quarantena a scuola. Che non dovrebbe essere più per tutti gli alunni della classe se c'è un solo studente positivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) E' già nell'aria da alcune settimane, adesso sembra proprio che si avvicina il momento in cui cambieranno le regole per laa scuola. Che non dovrebbe essere più per tutti gli alunni dellase c'è un solo studente. L'articolo .

