Scontri Roma, Forza Nuova minaccia: "Non ci fermeremo" (Di domenica 10 ottobre 2021) Il popolo "ha deciso di alzare il livello dello scontro" , con un comunicato di sfida Forza Nuova risponde agli arresti dei leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino , e alle richieste di ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Il popolo "ha deciso di alzare il livello dello scontro" , con un comunicato di sfidarisponde agli arresti dei leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino , e alle richieste di ...

Advertising

GassmanGassmann : …scontri Roma e Milano, tutto già visto ,tutto già detto. P.P.P. - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - fanpage : #NoGreenPass Dopo gli scontri con le Forze dell'Ordine e l'assalto alla sede della #Cgil, sono state arrestate quat… - Massimi07355017 : RT @ElioLannutti: Green pass: a Roma 12 arresti, anche vertici Forza Nuova.ROMA,10 OTT - Arrestate nel corso della notte 12 persone coinvol… - Mario48440912 : RT @NicolaPorro: Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del #centrod… -