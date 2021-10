Roberta Lombardi, M5s: "A Roma, Gualtieri unica via possibile" (Di domenica 10 ottobre 2021) Pur avendo ottenuto a Roma “risultati importanti in grado di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato”, “numeri alla mano, il responso del primo turno di queste elezioni amministrative è inequivocabile: i cittadini non ci hanno riconfermato la stessa fiducia”. Ne va preso atto ma c’è “anche il dovere di continuare a lavorare bene per questa città e per il Paese”, soprattutto in vista delle sfide per Roma, “dalla candidatura per Expo 2030 e agli obiettivi globali di sostenibilità dell’Agenda Onu 2030?.Lo scrive in un intervento su La Stampa Roberta Lombardi, assessore M5s alla regione Lazio. “Abbiamo bisogno non solo di un progetto valido ma anche di un interlocutore degno”, che secondo Lombardi è Roberto Gualtieri, “già ministro in un Governo sostenuto anche dal M5S e ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Pur avendo ottenuto a“risultati importanti in grado di dare un segnale di discontinuità rispetto al passato”, “numeri alla mano, il responso del primo turno di queste elezioni amministrative è inequivocabile: i cittadini non ci hanno riconfermato la stessa fiducia”. Ne va preso atto ma c’è “anche il dovere di continuare a lavorare bene per questa città e per il Paese”, soprattutto in vista delle sfide per, “dalla candidatura per Expo 2030 e agli obiettivi globali di sostenibilità dell’Agenda Onu 2030?.Lo scrive in un intervento su La Stampa, assessore M5s alla regione Lazio. “Abbiamo bisogno non solo di un progetto valido ma anche di un interlocutore degno”, che secondoè Roberto, “già ministro in un Governo sostenuto anche dal M5S e ...

ErmannoKilgore : Come non far votare #Gualtieri da quelli che hanno votato @Virginiaraggi, che scienziata…???? - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: La lettera aperta di Roberta Lombardi al M5s romano: «Votate per Gualtieri, Raggi scenda dal balcone» - Open https://t.co… - EugenioCardi : RT @HuffPostItalia: Roberta Lombardi, M5s: 'A Roma, Gualtieri unica via possibile' - silvano747 : RT @spinax64: Questa stronza non ha mai speso una parola per ?@virginiaraggi? Non ha mai detto se sia d’accordo con Zingaretti sulle discar… - Sjohokar169 : RT @HuffPostItalia: Roberta Lombardi, M5s: 'A Roma, Gualtieri unica via possibile' -