Referendum per l’abolizione della caccia, perché se ne parla così poco? Troppi interessi? (Di domenica 10 ottobre 2021) di Antonella Galetta Da luglio scorso – e fino al 20 ottobre – si stanno raccogliendo le firme per il Referendum abrogativo contro la caccia, nelle piazze d’Italia e nei Comuni di residenza, da settembre anche on line. La proposta è arrivata da due Comitati: “Ora rispetto per tutti gli animali” e “Sì aboliamo la caccia”. Ogni Comitato raccoglie le firme in autonomia con quesiti diversi tra loro. È un dato di fatto che a differenza degli altri Referendum (cannabis ed eutanasia), quello sulla caccia non stia avendo nessuna visibilità da parte dei media sebbene, secondo un sondaggio del Ministero del Turismo di qualche anno fa, l’80% degli italiani sia favorevole ad abolirla. Ringrazio ilfattoquotidiano.it che ha scritto alcuni articoli su questo argomento questa estate, contrariamente agli altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) di Antonella Galetta Da luglio scorso – e fino al 20 ottobre – si stanno raccogliendo le firme per ilabrogativo contro la, nelle piazze d’Italia e nei Comuni di residenza, da settembre anche on line. La proposta è arrivata da due Comitati: “Ora rispetto per tutti gli animali” e “Sì aboliamo la”. Ogni Comitato raccoglie le firme in autonomia con quesiti diversi tra loro. È un dato di fatto che a differenza degli altri(cannabis ed eutanasia), quello sullanon stia avendo nessuna visibilità da parte dei media sebbene, secondo un sondaggio del Ministero del Turismo di qualche anno fa, l’80% degli italiani sia favorevole ad abolirla. Ringrazio ilfattoquotidiano.it che ha scritto alcuni articoli su questo argomento questa estate, contrariamente agli altri ...

Advertising

Mov5Stelle : Lo straordinario successo della raccolta di firme per il referendum sull’eutanasia, rappresenta uno straordinario s… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Aiutaci a cambiare la giustizia. Firma online i… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI ANDRÀ A PROCESSO PER AVER DIFESO I CONFINI ITALIANI Cambiamo ora questa giustizia! Firma online i re… - rumba15342942 : RT @rumba15342942: @AdalucDe Spero che Cgil prenda le distanze da #LandiniComplice che in questi anni non si è fatto scrupolo di strizzare… - rumba15342942 : @AdalucDe Spero che Cgil prenda le distanze da #LandiniComplice che in questi anni non si è fatto scrupolo di striz… -