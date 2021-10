Pronto? C'è qualcuno dietro Giorgia Meloni? (Di domenica 10 ottobre 2021) La Mafia c'è e c'è sempre stata. Durante la lunga parentesi del Covid si sarà fermata anche lei. E, come tutti, anche la Mafia si deve essere messa a pensare. Se di questi tempi abbiamo tutti più o ... Leggi su globalist (Di domenica 10 ottobre 2021) La Mafia c'è e c'è sempre stata. Durante la lunga parentesi del Covid si sarà fermata anche lei. E, come tutti, anche la Mafia si deve essere messa a pensare. Se di questi tempi abbiamo tutti più o ...

Advertising

ciropellegrino : Ieri feccia #fascista assaltando Pronto Soccorso a #Roma è entrata in area «dedicata a pazienti critici impedendo l… - SalvoBarbaro : RT @ciropellegrino: Ieri feccia #fascista assaltando Pronto Soccorso a #Roma è entrata in area «dedicata a pazienti critici impedendo l'acc… - globalistIT : Un ragionamento sul filo del paradosso di David Grieco #Meloni #fascismo #analisi - Jacknero62 : @bittenapple perché.. pensi che qualcuno era pronto ad affrontare una pandemia come questa .. ? - san_masso : RT @AriannaPioli: Sinceramente a me della Cgil non me ne frega niente abbiamo lottato per libertà e diritti … e questo sta passando guarda… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto qualcuno Pronto? C'è qualcuno dietro Giorgia Meloni? La Mafia c'è e c'è sempre stata. Durante la lunga parentesi del Covid si sarà fermata anche lei. E, come tutti, anche la Mafia si deve essere messa a pensare. Se di questi tempi abbiamo tutti più o ...

Mezz'ora in più, "l'hai rimossa questa storia?" così Storace azzera Gad Lerner e la propaganda di sinistra Botte a medici e agenti del pronto soccorso, i no green pass assaltano l'Umberto I 'Io quella gente ...anche per la storia di una comunità che ora non vuole essere messa in mezzo perché c'è qualcuno a ...

Pronto? C'è qualcuno dietro Giorgia Meloni? Globalist.it Pronto? C'è qualcuno dietro Giorgia Meloni? Il dubbio che dietro l'assurda, grottesca, caciara fascista che abbiamo visto un po' dappertutto ma che vediamo ora in tutto il suo osceno splendore a Roma possa esserci proprio lei, la Mafia.

Velletri – Giorgio Greci sul presidio Salva Ospedale: “Lottiamo per il Punto Nascita, a nome di tutti i cittadini” Venerdì mattina, a Roma, si è svolto il sit-in organizzato da Fratelli d’Italia, Lega e Difendere Velletri per reclamare la riapertura del Punto Nascita dell’Ospedale Colombo e la salvaguardia degli a ...

La Mafia c'è e c'è sempre stata. Durante la lunga parentesi del Covid si sarà fermata anche lei. E, come tutti, anche la Mafia si deve essere messa a pensare. Se di questi tempi abbiamo tutti più o ...Botte a medici e agenti delsoccorso, i no green pass assaltano l'Umberto I 'Io quella gente ...anche per la storia di una comunità che ora non vuole essere messa in mezzo perché c'èa ...Il dubbio che dietro l'assurda, grottesca, caciara fascista che abbiamo visto un po' dappertutto ma che vediamo ora in tutto il suo osceno splendore a Roma possa esserci proprio lei, la Mafia.Venerdì mattina, a Roma, si è svolto il sit-in organizzato da Fratelli d’Italia, Lega e Difendere Velletri per reclamare la riapertura del Punto Nascita dell’Ospedale Colombo e la salvaguardia degli a ...