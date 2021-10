Numero studenti, organizzazione didattica funzionale, inclusione/integrazione: ecco perché scioperiamo l’11 ottobre. Lettera (Di domenica 10 ottobre 2021) Inviata da Giovanna Magrini, Lourdes Ledda, Daniela Marras - Alla vigilia dello sciopero generale di domani, avvertiamo l'esigenza di spendere alcune parole sulle motivazioni che indurranno molti di noi, lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola, ad aderirvi e a partecipare alle manifestazioni ad esso collegate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) Inviata da Giovanna Magrini, Lourdes Ledda, Daniela Marras - Alla vigilia dello sciopero generale di domani, avvertiamo l'esigenza di spendere alcune parole sulle motivazioni che indurranno molti di noi, lavoratori e lavoratrici del mondo della scuola, ad aderirvi e a partecipare alle manifestazioni ad esso collegate. L'articolo .

