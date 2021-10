No green pass Roma, assalto alla Cgil: il sindacato apre le sedi (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutte le sedi della Cgil aperte e un presidio antifascista davanti alla sede nazionale, “la casa delle lavoratrici e dei lavoratori”. “Dopo gli attacchi di ieri alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro”, è così che il sindacato ha deciso di rispondere all’assalto alla sede di Roma a margine di una manifestazione contro il green pass. Inoltre, Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato una manifestazione il 16 ottobre nella Capitale. “Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”, si legge in un comunicato diffuso sui social. “L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutte ledellaaperte e un presidio antifascista davantisede nazionale, “la casa delle lavoratrici e dei lavoratori”. “Dopo gli attacchi di ieridemocrazia e a tutto il mondo del lavoro”, è così che ilha deciso di rispondere all’sede dia margine di una manifestazione contro il. Inoltre,, Cisl e Uil hanno annunciato una manifestazione il 16 ottobre nella Capitale. “Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista”, si legge in un comunicato diffuso sui social. “L’sede dellanazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco...

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - EndriShtraza : RT @giusigrasso: Perché i fasci se la sono presa proprio con la CGIL che sul Green Pass aveva avuto una posizione 'dialettica' e non contro… - Reartwo : RT @stanzaselvaggia: L’esponente di Forza Nuova Giuliano Castellino, ultras della Roma, tra i leader della manifestazione no green pass di… -