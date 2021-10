Manifestazioni No Green Pass a Roma, Draghi: “Condanniamo la violenza” (Di domenica 10 ottobre 2021) Ore di scontri e tensione a Roma per la manifestazione dei No Green Pass a Roma contro la Polizia in piazza del Popolo. No Green Pass a Roma contro la Polizia, Draghi: “Da condannare la violenza” Le Manifestazioni no Green Pass a Roma sono degenerate a Piazza del Popolo. I manifestanti, infatti, si sono riversati per vie del centro, mentre le Forze dell’Ordine per fermare i disordini hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Sono quattro al momento le persone arrestate. Il leader di Forza nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni, è stato fermato. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Ore di scontri e tensione aper la manifestazione dei Nocontro la Polizia in piazza del Popolo. Nocontro la Polizia,: “Da condannare la” Lenosono degenerate a Piazza del Popolo. I manifestanti, infatti, si sono riversati per vie del centro, mentre le Forze dell’Ordine per fermare i disordini hanno effettuato delle cariche per disperderli, usando idranti e lacrimogeni. Sono quattro al momento le persone arrestate. Il leader di Forza nuova Giuliano Castellino, che era sotto regime di sorveglianza speciale e che ha violato numerose prescrizioni, è stato fermato. ...

Advertising

fanpage : Jared Leto si è trovato coinvolto nelle manifestazioni #NoGreenPass a Roma #piazzadelpopolo - rockolpoprock : Jared Leto si è ritrovato in mezzo alle manifestazioni contro il green pass a Roma - Milan70Roberto : RT @ilpetulante: 1) Manifestazioni oceaniche in mezzo paese contro l'ignobile e incostituzionale green pass; 2) astensione nelle recenti a… - Paola5GG5 : RT @ilpetulante: 1) Manifestazioni oceaniche in mezzo paese contro l'ignobile e incostituzionale green pass; 2) astensione nelle recenti a… - Karm3nB : RT @ilpetulante: 1) Manifestazioni oceaniche in mezzo paese contro l'ignobile e incostituzionale green pass; 2) astensione nelle recenti a… -