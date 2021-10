Madonna ha dei rimpianti e confessa: “Dissi no, ci credi? È uno dei film migliori mai realizzati” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Una piccola parte di me rimpiange di aver detto ‘no’“. A parlare così è Madonna che, ospite di Jimmy Fallon a The Tonight Show per presentare il documentario sulla sua vita, Madame X, ha parlato di due proposte che avrebbe fatto meglio ad accettare. Difficile immaginare che la super popstar, icona senza tempo, abbia ‘lasciato indietro qualcosa’ nella sua vita. Eppure così è. Si tratta di due film: Madonna ha detto no al ruolo di Catwoman in Batman – Il ritorno (1992) e ad una parte in Matrix (1999). Non che abbia amato molto il ruolo di Catwoman, che ha definito “violento” ma se è vero che ‘ogni lasciata è persa’ questa le pesa e più ancora le pesa aver declinato una parte in Matrix: “Dissi no ad un ruolo in Matrix. ci credi? Volevo uccidermi. È uno dei film migliori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Una piccola parte di me rimpiange di aver detto ‘no’“. A parlare così èche, ospite di Jimmy Fallon a The Tonight Show per presentare il documentario sulla sua vita, Madame X, ha parlato di due proposte che avrebbe fatto meglio ad accettare. Difficile immaginare che la super popstar, icona senza tempo, abbia ‘lasciato indietro qualcosa’ nella sua vita. Eppure così è. Si tratta di dueha detto no al ruolo di Catwoman in Batman – Il ritorno (1992) e ad una parte in Matrix (1999). Non che abbia amato molto il ruolo di Catwoman, che ha definito “violento” ma se è vero che ‘ogni lasciata è persa’ questa le pesa e più ancora le pesa aver declinato una parte in Matrix: “no ad un ruolo in Matrix. ci? Volevo uccidermi. È uno dei...

