LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: spaccatura nel gruppo, fuga ripresa! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Questi i corridori nel primo gruppo: Pedersen, Bol, Kragh Andersen (DSM), Van Avermaet, Dewulf, Naesen (AG2R Citroen), Stuyven (Trek-Segafredo), Démare, Le Gac, Kung (Groupama-FDJ), Vermeersch, Frison (Lotto-Soudal), Laporte (Cofidis), Hessman, Van Emden (Jumbo-Visma), Philpsen, De Bondt, Planckaert (Alpecin-Fenix) Bodnar, Gamper (Bora-Hansgrohe), Petit (TotalEnergies), Vanmarcke (Israel Start-Up Nation), Bonnamour (B&B Hotels), Van Poppel, Vliegen (Intermarché) Swift, Capiot, Ledanois, Riou Russo (Arkéa-Samsic), Siskevicius, Trarieux (Delko), Beullens, Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise). 14.36 Dopo la grande accelerazione, adesso il distacco tra i fuggitivi e il plotone rimane costante intorno a 1'45". 14.33 Circa 35 corridori nella prima parte del gruppo, tutti gli ...

