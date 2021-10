LIVE Parigi-Tours 2021 in DIRETTA: Demare vince davanti a Bonnamour con una volata imperiosa! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 La nostra DIRETTA LIVE testuale della 125° edizione della Parigi-Tours finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le emozioni del grande ciclismo. Un caro saluto e a prestissimo! 16.37 Questa la classifica della Parigi-Tours 2021: 1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 200 125 4:33:07 2 Bonnamour Franck B&B Hotels p/b KTM 150 85 ,, 3 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 125 60 ,, 4 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 100 50 0:03 5 VAN POPPEL Danny Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 85 45 0:40 6 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 70 40 ,, 7 MARIT Arne Sport Vlaanderen – Baloise 60 35 ,, 8 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 50 30 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.39 La nostratestuale della 125° edizione dellafinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le emozioni del grande ciclismo. Un caro saluto e a prestissimo! 16.37 Questa la classifica della: 1 DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ 200 125 4:33:07 2Franck B&B Hotels p/b KTM 150 85 ,, 3 STUYVEN Jasper Trek – Segafredo 125 60 ,, 4 DEWULF Stan AG2R Citroën Team 100 50 0:03 5 VAN POPPEL Danny Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 85 45 0:40 6 COQUARD Bryan B&B Hotels p/b KTM 70 40 ,, 7 MARIT Arne Sport Vlaanderen – Baloise 60 35 ,, 8 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 50 30 ...

