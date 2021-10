LIVE Fury-Wilder, Mondiale WBC pesi massimi in DIRETTA: pochi minuti al via! (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.38 Uno dei momenti solenni che precedono il match. All eyes are on Tyson Fury getting his hands wrapped in the locker room Stream #FuryWilder3 NOW on @ESPNPlus https://t.co/IZOPV0EerY pic.twitter.com/0VxGSSnn7l — ESPN (@espn) October 10, 2021 5.36 Tyson Fury si conferma grande appassionato di canto… It wouldn’t be a @Tyson Fury fight night without a song. : @trboxing #FuryWilder3 #FuryWilder #Boxingpic.twitter.com/J9zCaPGqc4 — MTK Global Boxing (@MTKGlobal) October 10, 2021 5.35 In tribuna c’è anche Magic Johnson, leggenda della NBA. 5.33 Prosegue l’attesa, ovviamente è tutto voluto per generare suspense. Vedrete che si inizierà intorno alle ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.38 Uno dei momenti solenni che precedono il match. All eyes are on Tysongetting his hands wrapped in the locker room Stream #3 NOW on @ESPNPlus https://t.co/IZOPV0EerY pic.twitter.com/0VxGSSnn7l — ESPN (@espn) October 10, 2021 5.36 Tysonsi conferma grande appassionato di canto… It wouldn’t be a @Tysonfight night without a song. : @trboxing #3 ##Boxingpic.twitter.com/J9zCaPGqc4 — MTK Global Boxing (@MTKGlobal) October 10, 2021 5.35 In tribuna c’è anche Magic Johnson, leggenda della NBA. 5.33 Prosegue l’attesa, ovviamente è tutto voluto per generare suspense. Vedrete che si inizierà intorno alle ...

