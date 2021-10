La minaccia di Forza Nuova: la rivolta non si ferma (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel bel mezzo di una giornata che non fa che raccogliere reazioni di condanna da tutti sui fatti violenti di ieri, ultima in ordine cronologico, quella arriva dall'Associazione nazionale magistrati, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel bel mezzo di una giornata che non fa che raccogliere reazioni di condanna da tutti sui fatti violenti di ieri, ultima in ordine cronologico, quella arriva dall'Associazione nazionale magistrati, ...

Advertising

tax_tweet : RT @Tag43_ita: Fino alla pubblicazione dell'inchiesta Lobby nera, nessuno ne conosceva i protagonisti. Eppure quel sottobosco di relazioni… - Tag43_ita : Fino alla pubblicazione dell'inchiesta Lobby nera, nessuno ne conosceva i protagonisti. Eppure quel sottobosco di r… - Moixus1970 : RT @ilgiornale: Nonostante l'arresto di alcuni suoi esponenti, Forza Nuova non arretra e lancia un messaggio-minaccia su Telegram preannunc… - ilgiornale : Nonostante l'arresto di alcuni suoi esponenti, Forza Nuova non arretra e lancia un messaggio-minaccia su Telegram p… - annamariabosch : RT @MaxCharmed: Come l’attacco a Capitol Hill, i populisti/fascisti/no vax/no tutto ITALIANI attaccano e occupano luoghi pubblici sentendos… -