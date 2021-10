Italia-Belgio, le probabili formazioni: due bianconeri in campo (Di domenica 10 ottobre 2021) Come arrivano le due squadre al match La partita tra Italia e Belgio, valida per la finale terzo/quarto posto di Nations League, andrà in scena questo pomeriggio, alle 15.00. Le due squadre sono state sconfitte rispettivamente da Spagna e Francia nelle semifinali di mercoledì e giovedì scorso. Dal punto di vista dei trofei, la gara non porterà a nulla, ma sarà comunque importante per quanto riguarda il ranking UEFA. Per la Nazionale di Mancini, si è trattata della prima sconfitta dopo il record di 37 gare di fila, in cui ha ottenuto risultati utili. In ogni caso, dopo la bellissima vittoria all’Europeo, la squadra ha offerto prestazioni un po’ altalenanti, a partire dai pareggi contro Bulgaria e Svizzera, fino ad arrivare al match di quattro giorni fa. È anche vero, però, che contro la Spagna, i giocatori hanno mostrato una gran forza d’animo, tanto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Come arrivano le due squadre al match La partita tra, valida per la finale terzo/quarto posto di Nations League, andrà in scena questo pomeriggio, alle 15.00. Le due squadre sono state sconfitte rispettivamente da Spagna e Francia nelle semifinali di mercoledì e giovedì scorso. Dal punto di vista dei trofei, la gara non porterà a nulla, ma sarà comunque importante per quanto riguarda il ranking UEFA. Per la Nazionale di Mancini, si è trattata della prima sconfitta dopo il record di 37 gare di fila, in cui ha ottenuto risultati utili. In ogni caso, dopo la bellissima vittoria all’Europeo, la squadra ha offerto prestazioni un po’ altalenanti, a partire dai pareggi contro Bulgaria e Svizzera, fino ad arrivare al match di quattro giorni fa. È anche vero, però, che contro la Spagna, i giocatori hanno mostrato una gran forza d’animo, tanto ...

