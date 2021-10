Inter, un difensore italiano nel mirino: i dettagli! (Di domenica 10 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter è già all’opera sul mercato per rinforzare la squadra per conquistare il secondo scudetto consecutivo. Il tecnico Simone Inzaghi avrebbe chiesto anche un difensore centrale in vista del finale di stagione. Izzo Torino Inter Fra le opzioni al vaglio ci sarebbe quella di Armando Izzo, difensore classe ’92, che potrebbe lasciare il Torino. L’obiettivo è quello di rafforzare l’organico con un difensore esperto e che, soprattutto, conosca già il campionato. LEGGI ANCHE: Juventus, super offerta del Manchester United per il titolare di Allegri! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e Internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’è già all’opera sul mercato per rinforzare la squadra per conquistare il secondo scudetto consecutivo. Il tecnico Simone Inzaghi avrebbe chiesto anche uncentrale in vista del finale di stagione. Izzo TorinoFra le opzioni al vaglio ci sarebbe quella di Armando Izzo,classe ’92, che potrebbe lasciare il Torino. L’obiettivo è quello di rafforzare l’organico con unesperto e che, soprattutto, conosca già il campionato. LEGGI ANCHE: Juventus, super offerta del Manchester United per il titolare di Allegri! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Inter difensore Calciomercato Cagliari, si tratta Pirola per gennaio ... difensore centrale del Monza ma di proprietà dell'Inter, potrebbe arrivare al Cagliari già nei prossimi mesi Secondo quanto riferisce Seriebnews, Lorenzo Pirola, difensore centrale dell'Inter in ...

Bastoni e Barella pilastri in Nazionale: Mancini non rinuncia ai due interisti Partita importante per il difensore che è chiamato al riscatto e soprattutto a confermare quanto di grande fatto all'Inter. Diversa la situazione per Barella che ormai è diventato un campione. ...

Calciomercato Inter, difensore cercasi: Inzaghi lo vorrebbe per gennaio Spazio Inter Inter, in difesa a gennaio c’è Izzo Simone Inzaghi chiede rinforzi per il reparto arretrato e il quotidiano Tuttosport in prima pagina titola: “Inter, in difesa a gennaio c’è Izzo”. Il club nerazzurro vuole ...

Inter, trovato il sostituto di de Vrij: ecco chi vorrebbe Inzaghi L'Inter è alla costante ricerca di un difensore centrale che all'occorrenza possa sostituire Stefan de Vrij. Spunta un nome.

