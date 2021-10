Incidenti sul lavoro, Fico: “Necessario forte impegno per contrastare piaga sociale” (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – Pubblichiamo qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli Incidenti sul lavoro: “La sicurezza sul lavoro costituisce un fronte su cui dobbiamo moltiplicare gli sforzi. Nella Giornata nazionale per le vittime degli Incidenti sul lavoro ricordiamo quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi lesioni personali nello svolgimento della propria attività, ma rinnoviamo anche l’impegno forte di tutti a contrastare questa terribile piaga sociale. 772 persone, secondo le più recenti statistiche dell’INAIL, sono morte nei primi otto mesi dell’anno sul luogo di lavoro. Questo dato è assolutamente ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA – Pubblichiamo qui di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera, Roberto, in occasione della Giornata nazionale per le vittime deglisul: “La sicurezza sulcostituisce un fronte su cui dobbiamo moltiplicare gli sforzi. Nella Giornata nazionale per le vittime deglisulricordiamo quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi lesioni personali nello svolgimento della propria attività, ma rinnoviamo anche l’di tutti aquesta terribile. 772 persone, secondo le più recenti statistiche dell’INAIL, sono morte nei primi otto mesi dell’anno sul luogo di. Questo dato è assolutamente ...

