Il cancelliere austriaco Kurz si dimette dopo le accuse di corruzione

Advertising

ilpost : Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz si è dimesso - Corriere : Si è dimesso Kurz, il cancelliere austriaco indagato per favoreggiamento della corruzione - riotta : Si dimette il cancelliere austriaco Kurz travolto dagli scandali - micolsar : Le dimissioni del cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Un altro duro colpo al mito dell'enfant prodige via… - antimafia2000 : Corruzione: si dimette il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz -

Ultime Notizie dalla rete : cancelliere austriaco

Ci sarebbero state irregolarità nel finanziamento con fondi pubblici di alcuni sondaggi favorevoli al partito di Sebastian Kurz: per questo ilha annunciato le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. L'attuale ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, subentrerà a guidare il governo di popolari ...Per questo è indagato dalla Procura per gli affari e la corruzione austriaca (WKStA) a seguito di un'inchiesta che ha coinvolto persone a lui vicine sia nel partito della OeVP che della. ...L'attuale ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, subentrerà a guidare il governo di popolari Oevp e Verdi ...Dopo essere finito sotto indagine per favoreggiamento della corruzione il cancelliere austriaco ha annunciato le dimissioni. Ecco chi ha indicato al suo posto ...