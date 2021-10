Grey’s Anatomy; Addison torna a Seattle | ecco il video in anteprima

Leggi su formatonews

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il terzo atteso episodio del medical drama più famoso,, andrà in onda giovedì prossimo in America. E segnerà il ritorno diMontgomery. Nel terzo episodio ditorneràMontgomeryE’ tutto pronto per il terzo episodio di18, che andrà in onda giovedì prossimo in America. Forse è quello più atteso da tutti i fan della serie di Shonda Rhymes: infatti, a, tra le corsie del Grey Sloan Memorial tornerà Kate Walsh, che vestire i panni diMontgmery. La puntata si intitola “Hotter Than Hell“. Quello che sappiamo del suo ritorno è che aiuterà il capo degli specializzandi, Richard Webber. Infatti, come si è già visto nelle prime due ...