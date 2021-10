Gigi D’Alessio e Denise Esposito | arriva anche il bacio sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 10 ottobre 2021) Non manca molto al parto di, alla nascita del quinto figlio di, e la coppia finalmentesuiesce allo scoperto, non solo con qualche veloce storia o i commenti pieni di cuori, questa volta c’è il post che resta sul profilodella nuova compagna del cantante. I fan ammettono che è stato difficile vedere il loro idolo con una donna che non era Anna Tatangelo ma scoprendo cheè felice come un ragazzinoentra nei loro cuori. E’ stata lei a postare un pezzettino di un video, quello con il padre di suo figlio tra sorrisi e untenerissimo. Quando nasce il ...