“Estetica della partecipazione”, II° edizione del saggio di Mauro Beltrami (Di domenica 10 ottobre 2021) Pubblicato il saggio di filosofia “Estetica della partecipazione. Il realismo ontologico di Pavel Florenskij” di Mauro Beltrami, con prefazione di Enzo Concardi, II edizione, Guido Miano Editore, Milano 2021. L’approccio alla filosofia – intesa proprio nel senso etimologico, ovvero amore del sapere – dovrebbe riguardare tutti gli individui del pianeta e non essere solo riservato alle aule universitarie specializzate, né ai testi degli addetti ai lavori. Ciò perché il progresso della conoscenza ha bisogno del contributo di tutti per costituire una vera emancipazione che conduca l’umanità sempre più lontano dalla condizione della famosa caverna platoniana. Purtroppo c’è poca sensibilità su tale aspetto della divulgazione ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) Pubblicato ildi filosofia “. Il realismo ontologico di Pavel Florenskij” di, con prefazione di Enzo Concardi, II, Guido Miano Editore, Milano 2021. L’approccio alla filosofia – intesa proprio nel senso etimologico, ovvero amore del sapere – dovrebbe riguardare tutti gli individui del pianeta e non essere solo riservato alle aule universitarie specializzate, né ai testi degli addetti ai lavori. Ciò perché il progressoconoscenza ha bisogno del contributo di tutti per costituire una vera emancipazione che conduca l’umanità sempre più lontano dalla condizionefamosa caverna platoniana. Purtroppo c’è poca sensibilità su tale aspettodivulgazione ...

