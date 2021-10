Come scegliere il modello di jeans adatto a te (Di domenica 10 ottobre 2021) I jeans sono il capo che per eccellenza non può mancare nel guardaroba. Ne esistono tantissimi modelli e la moda ne propone di nuovi ogni stagione: Come destreggiarsi tra le varie opzioni per scegliere quello più adatto al nostro fisico? Cerco di spiegarvelo con questo articolo! Esiste il “modello giusto”? Attenzione, adesso vi dirò una verità scomoda: il jeans che sta tanto bene alla vostra migliore amica potrebbe non essere quello più adatto a voi. E magari nemmeno quello che va tanto di moda oggi e che tutte indossano (incuranti del fatto che di venirne valorizzate o penalizzate, spesso fortemente!). Quindi, per cominciare, tenete presente una cosa fondamentale: non siete voi che dovete adattarvi al jeans del momento, ma dovete vedere se quel ... Leggi su dilei (Di domenica 10 ottobre 2021) Isono il capo che per eccellenza non può mancare nel guardaroba. Ne esistono tantissimi modelli e la moda ne propone di nuovi ogni stagione:destreggiarsi tra le varie opzioni perquello piùal nostro fisico? Cerco di spiegarvelo con questo articolo! Esiste il “giusto”? Attenzione, adesso vi dirò una verità scomoda: ilche sta tanto bene alla vostra migliore amica potrebbe non essere quello piùa voi. E magari nemmeno quello che va tanto di moda oggi e che tutte indossano (incuranti del fatto che di venirne valorizzate o penalizzate, spesso fortemente!). Quindi, per cominciare, tenete presente una cosa fondamentale: non siete voi che dovete adattarvi aldel momento, ma dovete vedere se quel ...

