“Che vi avevo detto?”. Furia Hamilton, disastro al muretto: radio chiusa in faccia, si mette malissimo in Mercedes (Di domenica 10 ottobre 2021) Umore nero in casa Mercedes per quanto riguarda il quinto posto di Lewis Hamilton, che ha perso la testa del Mondiale in favore di Max Verstappen, tornato a comandare la classifica con sei lunghezze di vantaggio. Per fortuna delle frecce d'argento ci ha pensato Valtteri Bottas a limitare i danni, vincendo il GP di Turchia e impedendo quindi a Verstappen di andare oltre il secondo posto. Alle sue spalle Sergio Perez, poi Charles Leclerc con la Ferrari e Lewis Hamilton. Quest'ultimo, proprio come il pilota monegasco, non si era fermato tra il 37esimo e il 38esimo giro (come fatto invece dai primi tre), provando ad andare il più lungo possibile: a 7 giri dalla fine si è però dovuto arrendere all'evidenza ed è stato costretto ai box. Lewis aveva detto che sarebbe rientrato solo per mettere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Umore nero in casaper quanto riguarda il quinto posto di Lewis, che ha perso la testa del Mondiale in favore di Max Verstappen, tornato a comandare la classifica con sei lunghezze di vantaggio. Per fortuna delle frecce d'argento ci ha pensato Valtteri Bottas a limitare i danni, vincendo il GP di Turchia e impedendo quindi a Verstappen di andare oltre il secondo posto. Alle sue spalle Sergio Perez, poi Charles Leclerc con la Ferrari e Lewis. Quest'ultimo, proprio come il pilota monegasco, non si era fermato tra il 37esimo e il 38esimo giro (come fatto invece dai primi tre), provando ad andare il più lungo possibile: a 7 giri dalla fine si è però dovuto arrendere all'evidenza ed è stato costretto ai box. Lewis avevache sarebbe rientrato solo perre le ...

