Charlène di Monaco ha subito una nuova operazione. Le condizioni di salute della principessa (Di domenica 10 ottobre 2021) La salute della principessa Charlène di Monaco preoccupa i sudditi da molti mesi. La consorte del Principe Alberto di Monaco, infatti, si trova in Sud Africa dallo scorso maggio e ha subito dei delicati interventi chirurgici. La principessa ha contratto una seria infezione otorinolaringoiatrica, che l’ha costretta nel suo paese natio. In questi mesi, Charlène di Monaco ha subito un intervento al cervello ed è stata ricoverata d’urgenza a seguito di un collasso. Adesso, secondo il portale Monacomatin.mc, Charlène di Monaco avrebbe subito un nuovo intervento chirurgico in anestesia generale. Charlène di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladipreoccupa i sudditi da molti mesi. La consorte del Principe Alberto di, infatti, si trova in Sud Africa dallo scorso maggio e hadei delicati interventi chirurgici. Laha contratto una seria infezione otorinolaringoiatrica, che l’ha costretta nel suo paese natio. In questi mesi,dihaun intervento al cervello ed è stata ricoverata d’urgenza a seguito di un collasso. Adesso, secondo il portalematin.mc,diavrebbeun nuovo intervento chirurgico in anestesia generale.di ...

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco Cosa c'è dietro la malattia di Charlene? Il giornale tedesco Bunte è certo che la moglie di Alberto di Monaco stia cercando casa a Johannesburg, mentre il Paris Match puntualizza "La grande amica di Charlene, la ricca imprenditrice Colleen ...

