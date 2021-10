Cesarano: “Insigne? Alla fine la firma sul rinnovo arriverà” (Di domenica 10 ottobre 2021) Rino Cesarano sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 10 ottobre 2021) Rinosulla questionedi LorenzoIl giornalista Rinoè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, ULTIM'ORA ARRIVA UNA CLAMOROSA INDISCREZIONE, FIRMERA' CON IL NAPOLI. ADL PRONTO AD ACCONTENTARE I TIFOSI,… - sscalcionapoli1 : Cesarano non ha dubbi: “Insigne rinnoverà il suo contratto col Napoli” - infoitsport : Insigne-Napoli, Cesarano: 'Vi dico come andrà a finire, gira una voce non veritiera' - tuttonapoli : Cesarano non ha dubbi: 'Insigne rinnoverà il suo contratto col Napoli' - MondoNapoli : Cesarano: 'Il Napoli può realmente sperare nello scudetto in un caso. Rinnovo Insigne? Sono certo che si farà, vi s… -