Ascolti tv 9 ottobre 2021 | Tu sì Que Vales domina con oltre 5 milioni di telespettatori

Advertising

VelvetMagIta : #AscoltiTv 9 ottobre 2021: “Tu sì Que Vales” domina con oltre 5 milioni di telespettatori #TuSiQueVales #VelvetMag… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, sabato 9 ottobre, dati auditel e share: chi ha vinto? - infoitcultura : Auditel, analisi degli ascolti tv di Scene da un matrimonio, Verissimo e Tv Talk | Sabato 9 ottobre 2021 - infoitcultura : Ascolti Tv sabato 9 ottobre 2021 - infoitcultura : Ascolti tv sabato 9 ottobre 2021: Tu sì que vales, Stanlio & Ollio -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

tv 92021: Access Prime Time Ecco i numeri dell'Auditel in questa fascia con il buon ritorno del programma di Massimo Gramellini: Rai 1 Soliti Ignoti " Il Ritorno : 4.507.000 ...Ancora ottimi risultati per ' Verissimo ', il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin . Il programma, con la puntata del 9, si è confermato saldamente al vertice di fascia con 1.948.000 spettatori totali, share del 17.61% (share del 16.96% sul target commerciale). Benissimo anche ' Verissimo giri di valzer ' che ...Fondazione FS, in Campania il 17 ottobre riparte il mitico convoglio del Reggia Express Dopo la lunga pausa causata dall’emergenza ...Fondazione FS, in Campania il 17 ottobre riparte il mitico convoglio del Reggia Express Dopo la lunga pausa causata dall’emergenza ...