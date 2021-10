Annuncio shock di Neymar sul Brasile: le sue parole (Di domenica 10 ottobre 2021) Neymar ha parlato ai microfoni di DAZN in un documentario esclusivo. Il bomber brasiliano ha dato una notizia clamorosa: “Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale con il Brasile, darò tutto per vincerlo” Una dichiarazione inaspettata che ha lasciato stupiti tutti i suoi tifosi. L’attaccante del PSG ha poi aggiunto maggiori dettagli: “Penso che sarà il mio ultimo Mondiale, dopo non so se avrò ancora la forza mentale. Quindi farò tutto il possibile per essere al meglio e vincere col mio paese, realizzando così un sogno che ho fin da quando ero bambino. Spero di farcela“. Neymar,Brasile,Annuncio La prossima edizione dei mondiali si svolgerà nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Neymar avrà 34 anni. LEGGI ANCHE: Milan scatenato, tripletta da ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 ottobre 2021)ha parlato ai microfoni di DAZN in un documentario esclusivo. Il bomber brasiliano ha dato una notizia clamorosa: “Qatar 2022 sarà il mio ultimo Mondiale con il, darò tutto per vincerlo” Una dichiarazione inaspettata che ha lasciato stupiti tutti i suoi tifosi. L’attaccante del PSG ha poi aggiunto maggiori dettagli: “Penso che sarà il mio ultimo Mondiale, dopo non so se avrò ancora la forza mentale. Quindi farò tutto il possibile per essere al meglio e vincere col mio paese, realizzando così un sogno che ho fin da quando ero bambino. Spero di farcela“.La prossima edizione dei mondiali si svolgerà nel 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada.avrà 34 anni. LEGGI ANCHE: Milan scatenato, tripletta da ...

