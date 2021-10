AlbinoLeffe-Renate, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 10 ottobre 2021) Con i campionati maggiori fermi per la Nazionale, ad attirare l’attenzione dei più saranno i big match di Serie C. AlbinoLeffe-Renate è uno di questi, con le due squadre separate da soli 3 punti ed in corsa per la promozione diretta in Serie B. Sarà una ottava giornata di Serie C che potrà dire molto sul futuro delle due squadre, con un pareggio che servirebbe solo al Padova per tentare la fuga. Con il calcio d’inizio previsto per le 14.30, il “Città di Gorgonzola” sarà un degno teatro per una sfida così importante. Il momento delle due squadre L’AlbinoLeffe viaggia a buon ritmo, macinando vittorie in tutte le competizione a cui sta partecipando. Approdata agli ottavi di Coppa Italia di Serie C, dopo aver superato la Pro Vercelli ai rigori, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Con i campionati maggiori fermi per la Nazionale, ad attirare l’attenzione dei più saranno i big match diC.è uno di questi, con le due squadre separate da soli 3 punti ed in corsa per la promozioneinB. Sarà una ottava giornata diC che potrà dire molto sul futuro delle due squadre, con un pareggio che servirebbe solo al Padova per tentare la fuga. Con il calcio d’inizio previsto per le 14.30, il “Città di Gorgonzola” sarà un degno teatro per una sfida così importante. Il momento delle due squadre L’viaggia a buon ritmo, macinando vittorie in tutte le competizione a cui sta partecipando. Approdata agli ottavi di Coppa Italia diC, dopo aver superato la Pro Vercelli ai rigori, ha ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir A 1-1 Feralpisalò-Pro Sesto 2-1 Fiorenzuola-Lecco 0-1 Giana Erminio-Legnago 0-1 Mantova-Juve U23… - PEFIORENTINA : Serie C Group C Full Times MD7 Feralpisalo 1 Pro Sesto 1 Fiorenzuola 2 Lecco 1 Giana Erminio 0 Legnago 1 Mantov… - SportRisultati : #SerieC gr.A ???? FeralpiSalò-Pro Sesto 1-1 Fiorenzuola-Lecco 2-1 Giana Erminio-Legnago S. 0-1 Mantova-Juventus U23 0… -