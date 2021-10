Versailles – Scandali a Corte: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 9 ottobre 2021) Versailles – Scandali a Corte: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv Da sabato 9 ottobre 2021 alle ore 21,15 su La7 va in onda Versailles – Scandali a Corte, una serie tv internazionale (già trasmessa da Netflix) in costume che narra segreti, passioni, Scandali, potere e intrighi politici. La fiction vanta splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente per il set e fantastiche scenografie: una grande produzione internazionale girata nella sfarzosa location del Castello di Versailles con un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese). La serie tv racconta in maniera inedita e avvincente l’assolutismo monarchico, le sregolatezze, le ... Leggi su tpi (Di sabato 9 ottobre 2021): trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv Da sabato 9 ottobre 2021 alle ore 21,15 su La7 va in onda, una serie tv internazionale (già trasmessa da Netflix) in costume che narra segreti, passioni,, potere e intrighi politici. La fiction vanta splendidi costumi della nobiltà dell’epoca realizzati appositamente per il set e fantastiche scenografie: una grande produzione internazionale girata nella sfarzosa location del Castello dicon un budget milionario (sul set sono andati in visita il presidente della Repubblica di Francia e il Primo Ministro francese). La serie tv racconta in maniera inedita e avvincente l’assolutismo monarchico, le sregolatezze, le ...

Advertising

Saimon194 : RT @TvCircle1: In Prima Assoluta su #LA7 arriva la serie più trasgressiva della storia della tv, “#VERSAILLES - Scandali a Cort... https://… - TvCircle1 : RT @TvCircle1: In Prima Assoluta su #LA7 arriva la serie più trasgressiva della storia della tv, “#VERSAILLES - Scandali a Cort... https://… - VersaillesFam : RT @TvCircle1: In Prima Assoluta su #LA7 arriva la serie più trasgressiva della storia della tv, “#VERSAILLES - Scandali a Cort... https://… - TvCircle1 : In Prima Assoluta su #LA7 arriva la serie più trasgressiva della storia della tv, “#VERSAILLES - Scandali a Cort... - TvCircle1 : RT @TvCircle1: “#VERSAILLES - Scandali a Corte” Dal #9ottobre su #La7 in prima assoluta la serie più trasgressiva della storia della tv, ra… -