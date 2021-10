Verissimo, perché non va in onda? Ecco cosa c’è dietro (Di sabato 9 ottobre 2021) Il pomeriggio di domenica 10 ottobre sarà orfano di Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin non andrà in onda. Ecco il motivo. VerissimoCon l’avvicinarsi del weekend, in tantissimi sono in trepida attesa di ascoltare le interviste di Silvia Toffanin agli ospiti di Verissimo. Tantissimi, infatti, sono i volti noti che in questi anni si sono raccontati nel talk show di Canale 5. Rivelando la loro vita privata e professionale. In questi anni, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, è riuscita a dare un suo marchio di fabbrica alla trasmissione e staccarsi dalla conduzione di Cristina Parodi che aveva guidato il programma dalla prima edizione. Lo show, infatti, è diventato un punto di riferimento per molte persone. Verissimo non va in onda: ... Leggi su chenews (Di sabato 9 ottobre 2021) Il pomeriggio di domenica 10 ottobre sarà orfano di. Il programma di Silvia Toffanin non andrà inil motivo.Con l’avvicinarsi del weekend, in tantissimi sono in trepida attesa di ascoltare le interviste di Silvia Toffanin agli ospiti di. Tantissimi, infatti, sono i volti noti che in questi anni si sono raccontati nel talk show di Canale 5. Rivelando la loro vita privata e professionale. In questi anni, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, è riuscita a dare un suo marchio di fabbrica alla trasmissione e staccarsi dalla conduzione di Cristina Parodi che aveva guidato il programma dalla prima edizione. Lo show, infatti, è diventato un punto di riferimento per molte persone.non va in: ...

Advertising

M_8992 : @Marilena1Scalia Sì, è verissimo! Uno è spinto dall'incavolatura del momento perché semmai le cose non sono andate… - full_of_buttaah : @grearpatience verissimo, è come se non avessi mai un po di tranquillità non riesci a rilassarti perché bito pensi… - sevenorbt : @singthseok perché è verissimo - RovatiAlice : @xflyawaystew Verissimo! Una delle coppie più in sintonia tra quelle delle dizi uscite questa estate, per non dire… - ANAKlNSKYWALK3R : @NowakixHiro @ariannamallia ed è verissimo, ma allo stesso tempo se a 18+ anni ti fai dire dai tuoi come vestire st… -