Under 18 secondi in Italia: le Fiamme Gialle Simoni sul podio agli Italiani di Società (Di sabato 9 ottobre 2021) Brescia – I giovani delle Fiamme Gialle ancora sul podio. E’ una stagione straordinaria quella della squadra dell’atletica gialloverde nell’anno dell’anniversario del Centenario di fondazione. Una coda luminosa, quella che si delinea come seguito, evidentemente, ai successi degli scorsi anni. Le medaglie olimpiche dei grandi, come quella vinta da Antonella Palmisano nella marcia dei 20 km e quelle di Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta nella 4×100 d’oro a Tokyo sono esempio per una eredità fruttuosa. L’esempio evidente dei successi delle giovanili nell’autunno post estate 2021. A Brescia, lo scorso 25 settembre la Fiamme Gialle Simoni ha conquistato una doppia medaglia. Felicissimi gli atleti a fine competizione. Si allenano ogni giorno al ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021) Brescia – I giovani delleancora sul. E’ una stagione straordinaria quella della squadra dell’atletica gialloverde nell’anno dell’anniversario del Centenario di fondazione. Una coda luminosa, quella che si delinea come seguito, evidentemente, ai successi degli scorsi anni. Le mede olimpiche dei grandi, come quella vinta da Antonella Palmisano nella marcia dei 20 km e quelle di Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta nella 4×100 d’oro a Tokyo sono esempio per una eredità fruttuosa. L’esempio evidente dei successi delle giovanili nell’autunno post estate 2021. A Brescia, lo scorso 25 settembre laha conquistato una doppia meda. Felicissimi gli atleti a fine competizione. Si allenano ogni giorno al ...

Advertising

MRBronson14 : l'unica cosa che hanno in comune maneskin e RHCP è Under the Bridge. i secondi l'hanno scritta e i primi ce li facc… - MysteriumArcanu : Pallavolo femminile under 18 : secondi ma con onore. Grazie lo stesso ragazze -