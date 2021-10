Ultime Notizie Roma del 09-10-2021 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 9 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura tra gli over 80 il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni è di 8 volte più alto tra i nonni vaccinati rispetta vaccinati con ciclo completo di recesso addirittura di 13 volte più alto lo scrive in Un Tweet l’istituto superiore di sanità evidenziando il dato contenuto nel nuovo documento è Teso pubblicato su epicentro confermata dei vaccini con forte riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto alle non vaccinate 78% per la diagnosi 93% per i ricoveri 95% per la terapia in cima e per i decessi intanto da oggi terza dose disponibile per tutti i fragili per gli over 70 e quanto stabilisce una circolare del Ministero della Salute Katia così la somministrazione del Booster per queste fasce di ...