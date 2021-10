TVTALK: ANNA FALCHI FESTEGGIA IL SUCCESSO DEI FATTI VOSTRI. MALGIOGLIO E PAPI TRA GLI OSPITI (Di sabato 9 ottobre 2021) ANNA FALCHI FESTEGGIA l’ottimo debutto ai FATTI VOSTRI, Cristiano MALGIOGLIO analizza il SUCCESSO di Tale e Quale mentre Enrico PAPI parla dell’affetto del pubblico per Scherzi a Parte. Poi ampio spazio alle maratone elettorali, diventate un vero e proprio format tv. Tutto questo nella prima puntata stagionale di Tv Talk, in onda sabato 9 ottobre su Rai3 a partire dalle 15. Le maratone elettorali sono un vero e proprio genere della televisione degli ultimi anni. Se ne parlerà in apertura della nuova stagione di “Tv Talk”, in onda sabato 9 ottobre alle 15 su Rai3, insieme a Francesco Giorgino e Paolo Celata. Sempre in tema di attualità, la questione ambientale: trascurata dalla comunicazione politica, sembra invece centrale nel racconto televisivo e ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 9 ottobre 2021)l’ottimo debutto ai, Cristianoanalizza ildi Tale e Quale mentre Enricoparla dell’affetto del pubblico per Scherzi a Parte. Poi ampio spazio alle maratone elettorali, diventate un vero e proprio format tv. Tutto questo nella prima puntata stagionale di Tv Talk, in onda sabato 9 ottobre su Rai3 a partire dalle 15. Le maratone elettorali sono un vero e proprio genere della televisione degli ultimi anni. Se ne parlerà in apertura della nuova stagione di “Tv Talk”, in onda sabato 9 ottobre alle 15 su Rai3, insieme a Francesco Giorgino e Paolo Celata. Sempre in tema di attualità, la questione ambientale: trascurata dalla comunicazione politica, sembra invece centrale nel racconto televisivo e ...

