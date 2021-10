Totti | il mio calcio era passione e affetto verso i tifosi

(Di sabato 9 ottobre 2021) "Ho cominciato a giocare in tempi diversi, e in undi, fatto die di. Ilai miei tempi era questo,, ora è solo business. Ma stare seduto qui ...

Advertising

SkySport : Totti: 'Il mio era un calcio fatto d'amore. Oggi è business' #SkySport #Totti - LeBombeDiVlad : ??#Totti : “Il mio era calcio di passione. Oggi c’è più business” ??Le parole dell’ex capitano della Roma… - infoitsport : Amarcord Totti: 'Il mio calcio era fatto di passione, oggi è tutto business' - Sportmediaset - infoitsport : Totti: 'Il mio calcio era fatto di passione, ora è un business. Il ritiro? In fondo era la scelta giusta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: THE GUARDIAN - Totti: 'Il mio calcio era fatto di passione, oggi è diverso, c'è più business' -

Ultime Notizie dalla rete : Totti mio

... "Il Milan è stato l'unico altro club in cui ho pensato di giocare - dice- . Ma le decisioni ... Ora ilnuovo obiettivo è quello di cercare giovani talenti. Di certo con determinazione e ...3 Francesco, leggenda della Roma e del calcio italiano, parla al Guardian , rivivendo la sua storia: 'Il ... Ilcruccio più grande è non aver vinto il secondo'. IL SUO CALCIO - 'Io ho iniziato ..."Ho cominciato a giocare in tempi diversi, e in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi. Il calcio ai miei tempi era questo, passione, ora è solo business. (ANSA) ...Francesco Totti è stato uno dei calciatori più forti al mondo. L’ex Roma pensa al futuro con l’obiettivo di confermarsi nel calcio, nel frattempo svela alcuni retroscena sul passato. Il Pupone è stato ...