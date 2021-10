Torino, Belotti in gruppo: Juric spera per Napoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Torino - Sono in netto miglioramento le condizioni di Andrea Belotti. Il capitano del Torino ha svolto, oggi, l'intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni, candidandosi così per il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021)- Sono in netto miglioramento le condizioni di Andrea. Il capitano delha svolto, oggi, l'intera seduta di allenamento insieme al resto dei compagni, candidandosi così per il ...

Advertising

marcoconterio : ?? Urbano Cairo duro su Andrea Belotti: 'Non credo abbia voglia di firmar il rinnovo. Offerta oltre le mie possibili… - andrea_ossola : RT @infoitsport: Andrea Belotti, addio Torino. Cairo vende a gennaio? Via al valzer delle punte - CalcioPillole : #Torino: torna #Belotti. Il Gallo sarà a disposizione contro il #Napoli - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Torino, Belotti torna in gruppo, chance per Napoli Il capitano granata assente dalla seconda di campionato - Profilo3Marco : RT @Libero_official: #Belotti non rinnoverà con il #Torino, a gennaio Cairo può venderlo facendo partire il domino dei bomber. Da #Kessie a… -