Tempesta d'amore, anticipazioni dal 10 al 16 ottobre: Max perde la testa per Shirin

Un nuovo triangolo amoroso di delineerà a Tempesta d'amore, come segnalano le anticipazioni dal 10 al 16 ottobre. Tutto comincerà quando Shirin organizzerà un party, ma Max riceverà un invito a casa Sonnbichler e manterrà il suo impegno. Durante la serata, Vanessa, innamorata persa del ragazzo, finirà di nuovo per baciarlo. In seguito, quando Max tornerà a casa, si imbatterà in Shirin, delusa per la festa andata male. A questo punto, Richter la tirerà su e anche con lei scatterà un bacio appassionato. La Ceylan, però, non vorrà andare oltre e Max rispetterà la sua decisone, ma il giorno dopo, complice un incidente presso la sala fitness del Fürstenhof, il ragazzo rimarrà folgorato dalla bellezza della giovane e se ne innamorerà pazzamente. Più tardi, l'amica di Maja ...

