Advertising

ciolonap : Sma Campania, ipotesi fondi neri: «A Montecarlo il tesoro delle tangenti ai politici» -

Ultime Notizie dalla rete : Sma Campania

ilmattino.it

Processo, quello degli appalti milionari per (non) smaltire in modo corretto i fanghi dei depuratori, battute a parte, sembra un pozzo senza fondo. Ieri, dinanzi al gup Marcello De Chiara , la ......5 milioni di euro , e gli stessi interventi di " Manutenzione straordinaria lungo il Tanagro " che si dovranno fare in collaborazione cone le cui perizie finalizzate ad intervenire nei ...Ha deciso di passare al contrattacco. Dopo aver assistito in silenzio alle accuse di imprenditori e dirigenti pubblici, ha cambiato strategia. Due interrogatori resi negli ultimi giorni, il terremoto.E’ avvenuta una riunione in regione Campania per quanto riguarda il problema dei miasmi a Giugliano Il vice presidente della Regione Campania ed assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, ha convocat ...